Врач рассказал об опасности ношения внутренних наушников

Современные люди постоянно носят наушники, даже когда в них не играет музыка. Это может быть опасно для здоровья. Существует риск развития контактного отита. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Речь идет о тех наушниках, которые засовывают внутрь уха. Если подолгу их не вынимать, то может развиться грибковый отит — отомикоз. Больше всего это касается тех, кто работает в колл-центрах и носит слуховые аппараты.

«Второй момент — в слуховом проходе есть сера, и, затыкая ухо наушником, мы просто проталкиваем серу вглубь и спрессовываем, она начинает прилипать к барабанной перепонке, и формируется плотная серная пробка», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Врач отметил, что сначала ухо будет заложено, а потом разовьется контактный отит. А если долго слушать громкую музыку, то со временем возникнут проблемы со слухом. По этой же причине желательно слушать наушники на улице, а не в транспорте. Отоларинголог посоветовал со всей ответственностью подойти к выбору наушников.

Чтобы снизить риск негативных последствий, лучше слушать накладные студийные наушники. Когда человек засовывает наушник внутрь, то аксессуар может доходить до барабанной перепонки. Из-за сильного воздействия на внутреннее ухо страдают волосковые слуховые, которые могут начать безвозвратно отмирать.

Зайцев напомнил, что в день можно слушать наушники два раза по полчаса. Громкость должна быть не выше 50%.