Врач рассказал об опасности назального спрея

Зависимость и проблемы с сердцем могут возникнуть у людей, активно использующих при насморке популярные сосудосуживающие препараты. Об этом сообщило испанское издание El Confidencial со ссылкой на информацию медиков.

Газета привела мнение отоларинголога Клинической больницы Сантьяго-де-Компостела Кристана Кальво. Медик рассказал о механизме возникновения зависимости.

По словам Кальво, первые несколько дней препарат показывает себя крайне эффективно, слизистая носа суживается, позволяя полноценно дышать. Однако вскоре у человека развивается так называемый синдром отдачи.

«Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — поведал отоларинголог.

Подобные вещества ведут к повышению давления, перфорации носовой перегородки, а также инсульту и болезням сердечно сосудистой системы.

При этом избавиться от препаратов, по мнению Кальво, поможет только сила воли.

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