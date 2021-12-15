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    15 декабря 2021, 05:59

    Врач рассказал об опасности назального спрея

    El Confidencial: Испанский медик сообщил, что назальные спреи вызывают зависимость и проблемы с сердцем

    Алексей Иванчин

    Зависимость и проблемы с сердцем могут возникнуть у людей, активно использующих при насморке популярные сосудосуживающие препараты. Об этом сообщило испанское издание El Confidencial со ссылкой на информацию медиков.

    Газета привела мнение отоларинголога Клинической больницы Сантьяго-де-Компостела Кристана Кальво. Медик рассказал о механизме возникновения зависимости.

    По словам Кальво, первые несколько дней препарат показывает себя крайне эффективно, слизистая носа суживается, позволяя полноценно дышать. Однако вскоре у человека развивается так называемый синдром отдачи.

    «Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — поведал отоларинголог.

    Подобные вещества ведут к повышению давления, перфорации носовой перегородки, а также инсульту и болезням сердечно сосудистой системы.

    При этом избавиться от препаратов, по мнению Кальво, поможет только сила воли.

    Ранее врач-дерматолог назвал причину появления меланомы. Она возникает при нарушении деления меланоцитов.