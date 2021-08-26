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    26 августа 2021, 16:38

    Врач рассказал об опасности купания после закрытия сезона

    Арина Бобкова

    Купальный сезон подходит к концу, однако многие люди продолжают проводить теплые дни на водоемах. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем опасно плавание в водоемах после закрытия купального сезона. Об этом сообщил «Ридус».

    «Купальный сезон в разрешенных и оборудованных местах прекрасен тем, что там есть спасатели. Но если сезон закрыт, и спасателей нет, то человек может пострадать тем или иным образом, и никто не придет ему на помощь», — рассказала специалист.

    Специалист отметила также, что после закрытия купального сезона существует большой риск заработать переохлаждение. Из-за резких перепадов температур могут возникнуть судороги или даже сердечный приступ.

    В холодное время года врач посоветовала избегать водоемов и купаться в бассейнах.