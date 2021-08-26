Врач рассказал об опасности купания после закрытия сезона

Купальный сезон подходит к концу, однако многие люди продолжают проводить теплые дни на водоемах. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем опасно плавание в водоемах после закрытия купального сезона. Об этом сообщил «Ридус».

«Купальный сезон в разрешенных и оборудованных местах прекрасен тем, что там есть спасатели. Но если сезон закрыт, и спасателей нет, то человек может пострадать тем или иным образом, и никто не придет ему на помощь», — рассказала специалист.

Специалист отметила также, что после закрытия купального сезона существует большой риск заработать переохлаждение. Из-за резких перепадов температур могут возникнуть судороги или даже сердечный приступ.

В холодное время года врач посоветовала избегать водоемов и купаться в бассейнах.