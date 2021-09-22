Врач рассказал об опасности японских помидоров для гипертоников

Врач-невролог Павел Хорошев считает, что японские помидоры, которые понижают давление, могут быть опасны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, нельзя бесконтрольно понижать давление, даже если пациент под угрозой инфаркта. А свободная продажа таких помидоров именно к этому и приведет.

Хорошев пояснил, что из-за пониженного давления ухудшается снабжение жидкостью сердца и головного мозга. В таких состояниях это может привести к еще большему вреду для здоровья.