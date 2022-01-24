Врач рассказал об опасности главного симптома «омикрона»

Насморк является самым распространенным симптомом «омикрон»-штамма в Бангладеш. Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с радио Sputnik рассказала, чем может быть опасен данный симптом.

Также врачи отмечают, что популярными симптомами нового штамма являются головная боль и усталость. Соседова подчеркнула, что подобные симптомы довольно проблематично отличить от симптомов обычной простуды. Из-за этого человек может неправильно лечить заболевание.

«Есть разное лечение, надо применять разные препараты, и есть разная профилактика осложнений. Очень важно отличать грипп от простуды. Если коронавирус неправильно лечить, то могут быть осложнения, вплоть до летальных», — заметила врач.