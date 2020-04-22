Врач рассказал об опасности гаджетов на изоляции

Из-за режима изоляции многие стали чаще пользоваться телефонами, планшетами и телевизорами, да еще и подсаживать на это детей. Врачи предупреждают, что из-за бездумного использования гаджетов можно испортить зрение навсегда.

Главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников в интервью «Российской газете» объявил самыми опасными для зрения мобильные телефоны. Он напомнил, что смартфоны были созданы для звонков и отправки сообщений. На втором месте — планшеты.

«Многие мамы, чтобы дети не мешали им находиться в самоизоляции, дают их маленьким детям, включая мультфильмы. И малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями. Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой», — сказал Ушников.

На третьем месте по вредности главный ростовский офтальмолог назвал ноутбук и компьютеры. Конечно, сейчас многие переведены на удаленную работу, да и дети учатся дистанционно, но нужно подходить к этому процессу дробно и чередовать сидение за компьютером с отдыхом.

Чтобы уменьшить вред для глаз, нужно следить за частотой моргания, а еще делать расслабляющую гимнастику, посоветовал Ушников.