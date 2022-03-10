Врач рассказал об опасности дистиллированной воды

Дистиллированная вода может быть опасна для организма, если употреблять ее на постоянной основе. Российский гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала, как правильно употреблять эту жидкость. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на «Медикфорум».

Медик подчеркнула, что в такой воде отсутствуют минеральные соли. Из-за этого она не сможет поддерживать кислотно-щелочной баланс. Кроме того, такая вода вымывает из организма соли, минералы, кальций, фосфор, медь и массу остальных полезных для организма составов.