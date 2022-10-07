Врач рассказал об опасности бесконтрольного приема йода и йодида калия | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Врач рассказал об опасности бесконтрольного приема йода и йодида калия Терапевт Водовозов: йод и йодид калия нельзя принимать без показаний врача

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Терапевт Алексей Водовозов рассказал, что принимать без рекомендаций врача йод или йодид калия опасно для организма. Об этом сообщила ТСН24.

Он уточнил, что россияне сейчас активно скупают эти препараты. Кто-то использует их якобы для профилактики, добавил врач.

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«Это крайне опасно — эти люди могут нанести тяжелейший урон щитовидной железе или вовсе ее потерять», — пояснил Водовозов.

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