Врач рассказал об опасности бесконтрольного приема йода и йодида калия | 360°

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Врач рассказал об опасности бесконтрольного приема йода и йодида калия

Терапевт Водовозов: йод и йодид калия нельзя принимать без показаний врача

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Терапевт Алексей Водовозов рассказал, что принимать без рекомендаций врача йод или йодид калия опасно для организма. Об этом сообщила ТСН24.

Он уточнил, что россияне сейчас активно скупают эти препараты. Кто-то использует их якобы для профилактики, добавил врач.

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«Это крайне опасно — эти люди могут нанести тяжелейший урон щитовидной железе или вовсе ее потерять», — пояснил Водовозов.

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