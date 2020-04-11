    11 апреля 2020, 01:03

    Врач рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

    Арина Гудилова

    Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут стать источником заражения. Об этом заявил главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников.
    Врач рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

    В эфире программы на YouTube-канале СоловьевLIVE, Мясников опроверг информацию, что 70% подключенных к ИВЛ пациентов погибают. Но отметил, что некоторые риски аппараты все же несут.

    «Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — подчеркнул он.

    Он напомнил, что аппараты искусственной вентиляции легких требуются только серьезно больным людям.

    Ранее стало известно, что в России увеличат производство антисептиков, масок и аппаратов ИВЛ. Помимо этого закупать и поставлять их будут тоже в большем объеме, как и лекарства для лечения COVID-19. Контролировать ситуацию будет Минпромторг РФ.