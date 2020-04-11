Врач рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут стать источником заражения. Об этом заявил главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников.

В эфире программы на YouTube-канале СоловьевLIVE, Мясников опроверг информацию, что 70% подключенных к ИВЛ пациентов погибают. Но отметил, что некоторые риски аппараты все же несут.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — подчеркнул он.

Он напомнил, что аппараты искусственной вентиляции легких требуются только серьезно больным людям.

Ранее стало известно, что в России увеличат производство антисептиков, масок и аппаратов ИВЛ. Помимо этого закупать и поставлять их будут тоже в большем объеме, как и лекарства для лечения COVID-19. Контролировать ситуацию будет Минпромторг РФ.