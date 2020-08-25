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    25 августа 2020, 10:23

    Врач рассказал об опасном способе чистки ушей

    Анастасия Кременчугская

    Иван Лесков, врач-отоларинголог, в беседе с радио Sputnik рассказал, какую опасность может принести чистка ушей.
    Врач рассказал об опасном способе чистки ушей

    Слишком интенсивно чистить уши — опасно, можно повредить слуховой проход. По словам специалиста, ко врачам часто приводят детей с подобной проблемой.

    Сера в ушах необходима, хоть и в небольших количествах, так как она защищает кожную поверхность слухового прохода.

    «Там кожа отличается от той, что у нас на руках или ногах. Там более крупные поры, из-за этого больше риск развития инфекции на коже. В частности, сейчас много идет наружных отитов после купания в не очень чистых водоемах вроде пруда или речки. После такого купания можно обнаружить, что болит ухо. А от попадания инфекции как раз и защищает ушная сера», — пояснил Лесков.

    Он подчеркнул, что не стоит бояться оглохнуть от большого количества серы. При жевании она сама эвакуируется их уха. Она остается на входе и именно тогда мы ее замечаем.

    Новости SMI.FM