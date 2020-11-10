Врач рассказал об изменениях в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом

Он отметил, что в регионах может быть недостаток врачей, и такие меры помогут перераспределить силы специалистов. Каган уточнил, что новый приказ только легитимизирует возможность лечиться амбулаторно пациентам, у которых диагностированы легкая и средняя тяжести течения заболевания.

«Нет возможности сейчас госпитализировать среднетяжелых и легких пациентов, только тяжелых, потому что значительно выросла заболеваемость. Поэтому под эту ситуацию подстраиваются», — подчеркнул врач.

Согласно официальным данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в России вновь зафиксировали более 20 тысяч новых случаев инфицирования. Заболеваемость выросла более чем в 10 раз в сравнении с пиком в мае.