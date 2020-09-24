Врач рассказал о завтраке, после которого дети не будут переедать сладкого

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о завтраке, после которого дети не будут переедать сладкого.

Специалист подчеркнула, что от популярных завтраков типа хлопьев с молоком и тостов с нутеллой стоит отказаться. Необходимо сделать акцент на белковых продуктах, пишет портал «Ридус».

«Учитывая, что учащимся в школах дают очень много углеводов, в том числе на завтрак — это хлеб, каши, сладкие напитки, то родителям важно следить, чтобы дома они съели на завтрак хорошую порцию белка», — пояснила Макиша.

Можно дать ребенку омлет, яичницу или просто вареные яйца. Все это лучше сочетать со свежими овощами. Еще в утренний рацион чада можно включить сырники, творожные запеканки и йогурты с фруктами. Также важно помнить о злаковых.

Эксперт отметила, что главным для здорового завтрака школьника является наличие в приеме пищи качественного белкового продукта. Дело в том что дети растут и им нужен «строительный материал» для клеток и тканей. Если ежедневное меню содержит белковые продукты, ребенок не будет переедать десертов.