Врач рассказал о вредных и полезных для сердца продуктах

Очень плохо на работе сердца сказывается употребление фастфуда. Чаще всего эти продукты высокорафинированные и имеют в составе много сахара или соли. По словам врача, эта пища приготовлена нездоровыми способами кулинарной обработки. Также наносят урон организму продукты промышленного производства в рационе. Перед их покупкой важно внимательно изучать упаковку.

Почти во все полуфабрикаты добавляют сахар. Так производитель пытается «подсадить на вкус» покупателя. Необходимо следить за наличием в продуктах животного происхождения глютамата натрия. Качественный продукт не должен содержать это вещество.

«Это все вредно и для сердца, и для организма в целом. Избыточное количество рафинированных продуктов приводит к накоплению веса у человека. На этом фоне, как правило, существует или прогрессирует гипертония», — подчеркнула Дианова.

Еще вредны блюда с транс-жирами, являющимися главным врагом сердечно-сосудистой системы.

А вот больше всего пользы сердцу приносят те продукты в ежедневном меню, в которых соблюден баланс белков растительного и животного происхождения. Также диетолог посоветовала есть богатые витаминами цельнозерновые продукты и клетчатку в разном виде.