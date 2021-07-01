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    01 июля 2021, 16:20

    Врач рассказал о вреде отбеливания зубов

    Дарья Морозова

    Челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказал, что отбеливание зубов вредно, так как повреждает эмаль. Об этом сообщила НСН.

    Врач рассказал о вреде отбеливания зубов

    Она пояснила, что сама, как врач, против этой процедуры. Кибишева добавила, что безопасного отбеливания не бывает, так как пигмент, который дает желтый цвет находится глубоко в тканях. Чтобы от него избавиться, эти ткани приходится разрушать.

    «Для зубa это может привести к негативным последствиям. Сами стоматологи, которые занимаются отбеливанием, прекрасно это понимают. И лично для себя такие процедуры не выбирают», — рассказала она и добавила, что далеко не все стоматологи соглашаются отбеливать зубы своим пациентам.

    По словам врача, в дальнейшем увеличивается риск разрушения зуба, вплоть до его полной потери. Последствия отбеливания при этом необратимы.

    «Темные зубы всегдa более устойчивы к кариесу и другим процессам, которые разрушают зуб», — рассказала Кибишева.

    Она заключила, что безопасной процедурой является только очищение зубов от налета.