Врач рассказал о вреде отбеливания зубов

Челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказал, что отбеливание зубов вредно, так как повреждает эмаль. Об этом сообщила НСН.

Она пояснила, что сама, как врач, против этой процедуры. Кибишева добавила, что безопасного отбеливания не бывает, так как пигмент, который дает желтый цвет находится глубоко в тканях. Чтобы от него избавиться, эти ткани приходится разрушать.

«Для зубa это может привести к негативным последствиям. Сами стоматологи, которые занимаются отбеливанием, прекрасно это понимают. И лично для себя такие процедуры не выбирают», — рассказала она и добавила, что далеко не все стоматологи соглашаются отбеливать зубы своим пациентам.

По словам врача, в дальнейшем увеличивается риск разрушения зуба, вплоть до его полной потери. Последствия отбеливания при этом необратимы.

«Темные зубы всегдa более устойчивы к кариесу и другим процессам, которые разрушают зуб», — рассказала Кибишева.

Она заключила, что безопасной процедурой является только очищение зубов от налета.