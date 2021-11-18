Врач рассказал о вреде алкоголя для зрения

Врач Рошни Патель рассказал о том, что алкоголь вреден для зрения. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным газеты «Петербургский дневник», он отметил, что проблемы со зрением бывают с похмелья. Это вызвано тем, что в таком состоянии замедляется связь мозга и глаз. Также зрение пострадает и в долгосрочной перспективе.

«Долгосрочными последствиями чрезмерного употребления алкоголя могут стать более серьезные проблемы, включая ухудшение периферического зрения», — заключил он.