Врач рассказал о вреде алкоголя для зрения
Врач Патель: алкоголь способствует ухудшению зрения
Врач Рошни Патель рассказал о том, что алкоголь вреден для зрения. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным газеты «Петербургский дневник», он отметил, что проблемы со зрением бывают с похмелья. Это вызвано тем, что в таком состоянии замедляется связь мозга и глаз. Также зрение пострадает и в долгосрочной перспективе.
«Долгосрочными последствиями чрезмерного употребления алкоголя могут стать более серьезные проблемы, включая ухудшение периферического зрения», — заключил он.