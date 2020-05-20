Врач рассказал о возникновении тромбоза при коронавирусе

Специалист объяснил, что при любой тяжелой болезни, меняется система свертывания и противосвертывания крови. Поэтому при коронавирусе может возникнуть такое осложнение, как тромбоз.

По словам Елыкомова, у некоторых зараженных коронавирусом были поражены печень, почки, надпочечники и ряд других органов, поражение которых приводит к фатальному концу. Чтобы это избежать он советует применять антикоагулянты, это разного рода гепарины.

«Если у больного по-настоящему снижается ДВС, болезнь переходит в тяжелую форму со снижением тромбоцитов, то используется тромбомасса, то есть переливание гипериммунной плазмы от переболевших к больным. В данном случае эта плазма несет двойную функцию — и свежезамороженной плазмы, и средства с антителами против коронавируса», — пояснил эксперт.

Если у вас нет тромбоза, то принимать лекарства для его лечения не стоит.