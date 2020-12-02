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    02 декабря 2020, 10:14

    Врач рассказал о возможной опасности ночного времени при COVID-19

    Полина Петрова

    Заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин рассказал, чем может быть опасно ночное время для пациента с COVID-19, сообщило радио Sputnik.
    Врач рассказал о возможной опасности ночного времени при COVID-19

    Специалист пояснил, что само по себе время суток не влияет на состояние зараженного коронавирусом человека. При этом риски для здоровья могут представлять определенные состояния во сне, которые возникают из-за серьезных сопутствующих заболеваний.

    «Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например, с хронической обструктивной болезнью легких или с избыточной массой тела, то у них к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания», — уточнил врач.

    По его словам, как правило медики быстро обнаруживают такие патологии и учитывают их при лечении. Субботин отметил, что в больницах, специализирующихся на приеме пациентов с COVID-19, созданы все условия для контроля за состоянием человека утром, днем, вечером, а также ночью. О каких-либо отклонениях от нормы врачам сообщают специальные мониторы.