Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Коронавирус в первую очередь атакует дыхательную систему и поражает легкие. После выздоровления от COVID-19 процесс восстановления легких может занять очень длительное время.

«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких <…> У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — рассказал пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко радио Sputnik.

Такие изменения могут вызывать тяжелая пневмония, часто обостряющаяся обструктивная болезнь легких или интерстициальные заболеваниях легких. Медик отметил, что период восстановления будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.

«Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны и их можно проводить, но все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел COVID-19, к структурному восстановлению поврежденного органа», — пояснил Карабиненко.

Он добавил, что для восстановления просто необходимо время. При этом бывают ситуации, когда сроки затягиваются. В качестве примера врач привел пандемию свиного гриппа, бушевавшую в 2009 году.

«После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», — заключил Карабиненко.

По данным на 13 июня. в России зафиксировано 520 129 случаев заражения коронавирусом. Вылечился уже 274 641 пациент, скончались — 6829.