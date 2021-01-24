Врач рассказал о влиянии коронавируса на состояние кожи

Кожа — это зеркало всего организма, по которому можно определить, болен ли человек, и есть ли у него хронические заболевания. Поэтому, если иммунная система страдает от COVID-19, это отражается на здоровье кожи.

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, что проблемы с кожей не стоит связывать с ношением медицинских масок. В частности, они не могут стать причиной развития кожного заболевания демодекоз. Этот недуг вызывают клещи Demodex, которые обитают на коже и волосяном покрове 90% людей.

«Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет», — рассказал Арканников в беседе с радио «Sputnik».

По мнению дерматолога, медицинскому сообществу необходимо выработать алгоритмы для решения «пост-ковидных» проблем со здоровьем, в числе которых и здоровье кожи.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно «отследить» увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей. По его словам, одним из основных факторов, который влияет на распространение инфекции, является плохая вентиляция, пишет ИА Nation News. Лучшим решением, как отметил врач, станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.