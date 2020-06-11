Врач рассказал о визуальных признаках COVID-19

После заражения коронавирусом может появиться не только температура или кашель. У инфицированных могут наблюдаться признаки заболевания на коже. Например, покраснения на руках или ногах.

«Среди них есть так называемая „кожная маска“, то есть это состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже», — рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер «Звезде».

Он добавил, что о заболевании могут говорить точечные кровоизлияния у человека. При этом чаще всего встречаются покраснения кистей рук или нижней трети голени. Иногда специалисты замечают изменения цвета кожи ступней, которые приобретают синюшно-багровый оттенок. Бывает, что сыпь появляется розово-красноватыми пятнами.

«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5 до 15% заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны», — пояснил специалист.

Эдигер подчеркнул, что точный диагноз врач может поставить только с помощью инструментальной диагностики, в первую очередь компьютерной томографии легких.

Всего в России насчитывается 502 436 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Побороли болезнь уже 261 150 пациентов. Скончались после заражения 6532 человека.