Врач рассказал о визуальных признаках COVID-19
«Среди них есть так называемая „кожная маска“, то есть это состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже», — рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер «Звезде».
Он добавил, что о заболевании могут говорить точечные кровоизлияния у человека. При этом чаще всего встречаются покраснения кистей рук или нижней трети голени. Иногда специалисты замечают изменения цвета кожи ступней, которые приобретают синюшно-багровый оттенок. Бывает, что сыпь появляется розово-красноватыми пятнами.
«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5 до 15% заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны», — пояснил специалист.
Эдигер подчеркнул, что точный диагноз врач может поставить только с помощью инструментальной диагностики, в первую очередь компьютерной томографии легких.
Всего в России насчитывается 502 436 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Побороли болезнь уже 261 150 пациентов. Скончались после заражения 6532 человека.