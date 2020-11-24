Врач рассказал о важном критерии выбора хорошего психолога
Эксперт заметил, что многие люди, предлагающие психологическую помощь, не имеют специального сертификата. Его наличие необходимо почти во всех развитых странах. При этом существуют разные направленности этой профессии. Есть социопсихологи и клинические психологи, чья деятельность тесно связанна с работой врачей-психиатров.
«Психолог — это профессия, а не образ жизни, это человек, обладающий дипломом и специальной подготовкой», — подчеркнул Теслер.
Врач пояснил, что желающим получить такую помощь необходимо проверять у специалиста наличие диплома государственного образца. Отмечается, что он не аналогичен диплому, полученному на курсах в интернете. В настоящий момент в Государственной думе РФ идет разговор о введения обязательной сертификации психологов.