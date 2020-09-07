Врач рассказал о целебном свойстве некоторых ягод

По словам специалиста, с наступлением осени необходимо употреблять больше витаминов. Он рассказал о тех плодах, которые нужно есть.

«Рябина содержит достаточное количество витаминов группы B и витамина С, работает как общеоздоравливающая ягода. Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм. К тому же красный пигмент ягоды положительно влияет на организм», — поделился фитотерапевт.

Лущик подчеркнул, что рябина помогает от отечности из-за того, что там содержится большое количество калия. Ягоду также полезно есть беременным.

«Антиоксиданты, калий активируют кишечник, поэтому он быстрее выбрасывает токсины из организма, освобождает их», — добавил врач-гомеопат.