Здоровье 09 января 2023, 18:34 Врач рассказал о тревожных симптомах после новогодних каникул Сонливость после затяжных каникул может указывать на проблемы с щитовидкой

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Длинные новогодние каникулы подошли к концу, большинство россиян входят в свой привычный режим. Однако у некоторых людей после праздников появляются такие тревожные симптомы, например, сонливость и усталость, рассказал врач Илья Магеря сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, отеки, заторможенность и сонливость после праздников могут указывать на нарушения в работе щитовидной железы.

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Как сообщил «Царьград», такие симптомы не должны появляться после недельного отдыха.

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