09 января 2023, 18:34
Врач рассказал о тревожных симптомах после новогодних каникул
Сонливость после затяжных каникул может указывать на проблемы с щитовидкой
Длинные новогодние каникулы подошли к концу, большинство россиян входят в свой привычный режим. Однако у некоторых людей после праздников появляются такие тревожные симптомы, например, сонливость и усталость, рассказал врач Илья Магеря сайту «Доктор Питер».
По словам специалиста, отеки, заторможенность и сонливость после праздников могут указывать на нарушения в работе щитовидной железы.
Реклама
Как сообщил «Царьград», такие симптомы не должны появляться после недельного отдыха.
Реклама
Врачи
Новый год
Реклама
Реклама