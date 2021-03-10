Врач рассказал о связи коронавируса и плохого запаха изо рта

Семейный врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, из-за чего у человека может неприятно пахнуть изо рта. Также он рассказал, какую связь это явление имеет с коронавирусом, сообщило радио Sputnik.

«Как гастроэнтеролог я тоже чувствую запах изо рта у пациентов, и довольно четко по опыту могу сказать, на каком уровне у пациента находится заболевание. Либо это заболевание на уровне пищевода, где у нас, например, происходит изжога, либо на уровне желудка», — уточнил врач.

По словам Харлова, в самом худшем случае проблема находится на уровне перехода из желудка в двенадцатиперстную кишку или в самой кишке. Здесь возможен заброс содержимого выше, которое обжигает слизистую и повреждает ее. Плохой запах исходит именно от поврежденной слизистой. Также этот симптом может указывать на плохую перевариваемость пищи.

Помимо прочего, неприятный запах может появиться после перенесенного COVID-19.

«Коронавирус обостряет самые слабые места, то есть там, где у человека были предыдущие хронические заболевания, они обостряются в постковидном синдроме. Соответственно, могут усилиться как ощутимые проявления для человека в виде боли, вздутия, тяжести, раздраженного кишечника, так и в виде запаха изо рта», — заметил Харлов.

Отмечается, что в период повсеместного использования масок легко почувствовать свой запах изо рта. Если он не нравится человеку, лучше обратиться к врачу для диагностики.