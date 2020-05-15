Врач рассказал о способности коронавируса убивать клетки рака
Алексей Беляев, врач, возглавляющий ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава РФ, высказал свое мнение о том, что коронавирус способен убивать клетки рака. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он отметил, что научных опытов касательно этой темы не проводилось. Однако методика использования культуры микробов для борьбы с онкологическими заболеваниями применялась еще в XIX веке.
«Гипотетически возможно, и может убивать раковые клетки, но таких исследований никто пока не проводил. Были исследования, при которых определенные вирусы убивали раковые клетки», — приводит слова Беляева «Царьград».
Ранее использовали вакцинацию как метод лечения онкологических заболеваний. Тогда пациентам вводили определенную культуру микробов. Благодаря этому опухоль уменьшалась. У этого способа был побочные эффект. Гипертермия, провоцируемая подсадкой вируса, приводит к повышению температуры тела до 40 ℃.