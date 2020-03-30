Врач рассказал о снижении агрессивности коронавируса

Коронавирус стал «менее агрессивным», чем в начале распространения. Такое мнение высказал заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук Владимир Шумилов.

Он дал благоприятный прогноз на будущее. Шумилов считает, что в течение месяца распространение инфекции должно пойти на спад.

«…по нашим наблюдениям вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале», — заявил врач РИА «Новости».

По последним данным, в России 1836 человек заразились коронавирусом. За последние сутки от него умер еще один больной в Москве. Это 80-летний пациент, который находился в больнице в Коммунарке. Там же скончался 69-летний больной, у которого подозревали коронавирус. Известно о девяти жертвах. При этом в России выздоровели 66 пациентов.

Впервые о новом типе коронавируса заговорили в конце прошлого года. Его обнаружили у жителя китайского Уханя. После этого вирус распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. В мире коронавирусом заразились более 731 тысячи человек, умерли более 34 тысяч.