Врач рассказал о смертельных последствиях гипертонии

Врач-кардиолог Томаз Гаглошвили рассказал «Пятому каналу», к каким проблемам может привести запущенная гипертония. Бездействие может сильно навредить здоровью почек.

«Гипертоническая болезнь, нелеченая болезнь, является основной причиной сердечной и почечной недостаточности, вплоть до диализа, то есть когда человека подключают к аппарату искусственной почки», — предупредил кардиолог.

Поэтому очень важно следить за уровнем давлением. Нормальным показателем считается давление 135 на 85 и меньше, написало «Радио КП».