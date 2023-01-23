Здоровье 23 января 2023, 15:45 Врач рассказал о симптомах ветрянки у взрослых Врач Нарзулло Шукриллоев: ломота в теле у взрослых может указывать на ветрянку

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Большинство людей болеют ветрянкой в детстве, однако данная болезнь может настигнуть и в зрелом возрасте. О симптомах ветрянки у взрослых людей рассказал врач-инфекционист Нарзулло Шукриллоев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ломота в теле, резкий подъем температуры и головная боль могут указывать взрослому человеку на появление ветрянки. Также в редких случаях у пациентов наблюдается существенное увеличение лимфатических узлов при данной болезни.

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Врач напомнил, что иммунитет зрелого человека не приспособлен к борьбе с ветрянкой, поэтому эта болезнь протекает у взрослых сложнее, чем у детей. Как сообщила «Национальная служба новостей», осложнить течение болезни могут сопутствующие хронические заболевания.

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