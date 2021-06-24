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    24 июня 2021, 11:20

    Врач рассказал о симптомах, с которых сейчас чаще всего начинается коронавирус

    Артур Блянихов

    Главный врач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев рассказал «Петербургскому дневнику», что в последнее время клиническая картина коронавируса изменилась.

    По словам специалиста, сейчас клиническое течение COVID-19 характеризуется более коротким инкубационным периодом (до пяти дней), а также стремительным поражением легких. Он обратил внимание на увеличение числа госпитализаций пациентов молодого возраста.

    «Кроме того, заболевание чаще начинается с диарейного синдрома», — добавил собеседник издания.