Врач рассказал о симптомах, с которых сейчас чаще всего начинается коронавирус

Главный врач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев рассказал «Петербургскому дневнику», что в последнее время клиническая картина коронавируса изменилась.

По словам специалиста, сейчас клиническое течение COVID-19 характеризуется более коротким инкубационным периодом (до пяти дней), а также стремительным поражением легких. Он обратил внимание на увеличение числа госпитализаций пациентов молодого возраста.

«Кроме того, заболевание чаще начинается с диарейного синдрома», — добавил собеседник издания.