Врач рассказал о «секретном оружии» для укрепления иммунитета

Осенью иммунитет особенно остро нуждается в поддержке. Врач-терапевт Филипп Кузьменко для радио Sputnik рассказал, что поможет защититься от болезней.

Медик подчеркнул, что очень важно вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

«Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена», — сказал Кузьменко.

Кроме того, необходимо следить за гигиеной — носить маски, мыть руки, стараться не посещать места с большим скоплением людей. А чтобы помочь иммунитету защищать организм от инфекций, нужно следить за уровнем физической активности.

«Второе секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, — нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», — сообщил врач.

Помогут и определенные продукты, укрепляющие иммунную систему.

«Здесь все зависит от ваших кулинарных предпочтений. Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства», — заключил Кузьменко.