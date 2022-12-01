Здоровье 01 декабря 2022, 12:08 Врач рассказал о самых распространенных и бесполезных продуктах в холодильнике Врач Марк Гадзиян: в колбасе и консервах нет ничего полезного

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Большинство россиян не догадываются о вреде продуктов, которые находятся в их холодильнике и присутствуют в ежедневном рационе. О вредной пище в своем Telegram-канале рассказал врач Марк Гадзиян.

По данным РИА ФАН, регулярное употребление всеми любимой колбасы может привести к развитию болезней сердечно-сосудистой системы из-за большого количества вредных компонентов в продукте - загустителей и эмульгаторов. Также вредны для здоровья консервы, чрезмерное их употребление грозит риском развития рака кишечника.

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Кроме того, попробовать сократить употребление или вовсе убрать из рациона стоит белую муку. Именно в ней содержится глютен - сложный белок, который содержится еще и в ячмене, ржи, пшенице, овсе. Бесконтрольное употребление выпечки из белой муки может привести к ожирению и онкологическим недугам.

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