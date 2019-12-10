Врач рассказал о самых частых «новогодних» травмах

Самыми частыми травмами в период новогодних празднований Очкуренко назвал переломы и ушибы при падениях на скользких тротуарах и катании с необорудованных горок. Однако тяжелые травмы часто связаны, например, с падением сосулек или ошибками в использовании пиротехники.

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«Это, конечно же, нарушение техники безопасности при использовании различных петард, которые у взрослых чаще взрываются в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей кисти, пальцев, сухожилий, ампутации пальцев и кисти. У детей, которые смотрят на все это, нередко происходят ожоги лица, и особенно глаз», — рассказал врач.

Также травматолог напомнил, что кататься с горок нужно строго в оборудованных для этого местах и с соблюдением техники безопасности. Иначе спуск на «ватрушке» может закончиться переломами костей конечностей или позвоночника.

Нередко травмы у детей случаются на игровых площадках, которые не всегда вовремя убирают от снега и льда. Здесь чаще происходят переломы костей руки.

Очкуренко напомнил, как важно соблюдать правила пользования пиротехникой. В первую очередь, не забывать отходить на безопасное расстояние, не взрывать в руках и, конечно же, не бросать под ноги или в других людей.