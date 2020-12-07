Врач рассказал о самом массовом последствии коронавируса

Самые частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменениями артериального давления. Оно повышается у многих пациентов — это происходит поражения сосудистой системы человека.

Об этом «Ленте.ру» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — процитировало издание его слова.

Болибок отметил, что к этому приводит поражение сосудистой системы человека. Речь идет о васкулитах — воспалениях внутренней оболочки сосудов. Они приводят к тому, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления даже после того, как основное воспаление закончилось. Со временем такие клетки провоцируют разрастание коллагена — сосуды становятся не такими эластичными, как были до заболевания».

Пока сложно сказать, насколько долговременными будут эти последствия. Болибок подчеркнул, что сейчас нельзя даже предсказать, в какой орган пациента проберется коронавирус — пострадать от нового типа инфекции может весь организм.