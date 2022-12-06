06 декабря 2022, 13:47
Врач рассказал о самой опасной диагностике рака
Онколог Владимир Полянский: нельзя диагностировать рак по статьям из интернета
Большинство людей при возникновении различных недомоганий ищут в интернете статьи о беспокоящих симптомах. Это является самой опасной диагностикой рака, рассказал онколог Владимир Полянский в беседе с News.ru.
По мнению специалиста, тревожные люди зачастую диагностируют у себя рак при обычной головной боли из-за прочитанных статей в интернете. Поставить такой серьезный диагноз сможет только профессионал.
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Если же имеются хотя бы малейшие подозрения на появление онкологии, необходимо незамедлительно обратиться к медикам.
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