Здоровье 06 декабря 2022, 13:47 Врач рассказал о самой опасной диагностике рака Онколог Владимир Полянский: нельзя диагностировать рак по статьям из интернета

Читать 360tv в

Большинство людей при возникновении различных недомоганий ищут в интернете статьи о беспокоящих симптомах. Это является самой опасной диагностикой рака, рассказал онколог Владимир Полянский в беседе с News.ru.

По мнению специалиста, тревожные люди зачастую диагностируют у себя рак при обычной головной боли из-за прочитанных статей в интернете. Поставить такой серьезный диагноз сможет только профессионал.

Реклама

Если же имеются хотя бы малейшие подозрения на появление онкологии, необходимо незамедлительно обратиться к медикам.

Реклама

Авторы: