Врач рассказал о самочувствии человека, ежедневно поглощающего пиццу

Опасность ежедневного употребления пиццы зависит от того, является ли она основой рациона человека или его дополнением, изготовлена в домашних условиях или куплена в магазине. Также важно учитывать составляющие ее ингредиенты. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

По словам эксперта, потенциально опасна высокая калорийность блюда, поскольку в покупной пицц часто содержатся жирные соусы, майонез, колбаса, разные виды сыра. В домашней пицце колбасу можно заменить на мяса и отказаться от соуса. Кроме того, в качестве основы для теста можно использовать мясной фарш, а не муку и тесто, представляющие из себя простые углеводы.

«Продукт повышает уровень сахара в крови и способствует быстрому появлению ощущению голода, а также перспективе набрать лишний вес. Поэтому хлебопекарную муку часто заменяют на ржаную, цельнозерновую или рисовую», — рассказал Исанбаев.

Таким образом, пиццу из «здоровых» ингредиентов можно употреблять ежедневно. Пиццу с жирными продуктами в составе — тоже, однако порции должны быть небольшими.

При этом пиццу не следует запивать газировкой, так как сочетание сладкого и жирного приводит к колебанию глюкозы, нагрузке поджелудочной железы и риску набора лишнего веса.

«У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность», —предупредил врач.

Таким людям рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из «здоровых» продуктов.

Ранее в Госдуме предложили ограничить использование образов детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился депутат Евгений Федоров.