Врач рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса

Осенью в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса. Однако для прививки от COVID-19 есть противопоказания. Они схожи с требованиями к вакцинации от гриппа.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik, что прививаться от коронавируса категорически нельзя больному человеку. Если температура тела серьезно превысит 37 градусов, то укол не сделают. Вакцину не станут колоть и тем, кто накануне пил алкоголь.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже», — заметил Жемчугов. Он не исключил, что человеку может стать плохо из-за реакции спиртного на вакцину. Лучше воздержаться от его употребления минимум за 10-12 часов до прививки, а лучше — за сутки. Это время зависит от того, как работает печень.

Иммунолог посоветовал приходить на вакцинацию подготовленными. Стесняться задавать вопросы не нужно: можно поинтересоваться сроком годности препарата, узнать, при какой температуре он хранится, обратить внимание, надел ли медработник перчатки и использует ли одноразовый шприц.

«И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть», — заключил специалист.