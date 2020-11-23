Врач рассказал о профилактическом действии живой ели от заражения COVID-19

По ее словам, ель выполняет функцию септика в квартире. Помимо прочего, хвойные деревья являются источником хорошего запаха.

«С точки зрения очистки воздуха — содержит фитонциды. Они являются септиками практически все. Они как раз и дают этот запах. В воздухе появляется их присутствие, идет очищение воздуха», — уточнила Лапа.

Она пояснила, что фитонциды имеют свои молекулы, на которые садятся вирусы. Далее они группируются и опускаются на пол. Врач добавила, что приятный аромат ели улучшает настроение.