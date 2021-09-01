Врач рассказал о проблемах с восприятием алкоголя после ковида

Плохое восприятие алкогольных напитков может быть следствием перенесенного ковида. Инфекция может вызывать у человека не только исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений, но и их искажение (паросмию). Об этом сообщила врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова, написал «Ридус».

По словам специалиста, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одной из которых являются спиртные напитки.

«Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного — ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», — рассказал специалист.

Вместо привычного вкуса или запаха при паросмии у разных продуктов появляется один и тот же, зачастую неприятный оттенок. Такое состояние может длится на протяжении нескольких месяцев и даже дольше, заключила врач.