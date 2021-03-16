Врач рассказал о признаках и лечении рассеянного склероза

Доктор медицинских наук Стелла Сиверцева рассказала о признаках развития и современном лечении одного из самых распространенных аутоиммунных заболеваний — рассеянного склероза (РС), написал сайт NEWS.ru.

Эта болезнь развивается постепенно. Самые первые признаки обычно проявляются в подростковом возрасте. У человека возникает ощущение онемения и покалывания в конечностях, нарушается равновесие. Также у людей с этим недугом дрожат руки, появляется чувство слабости в ногах, и ухудшается зрение.

Если не лечиться, происходит постепенное разрушение нервной системы. Так, у больных со временем нарастает тяжесть неврологического дефицита. Воспаляются органы центральной нервной системы. Более 70% людей с такой проблемой выпадают из трудовой жизни и теряют работу.

Сиверцева объяснила, что сейчас действия врачей направлены на раннюю диагностику заболевания. В последние годы появились лекарства, которые влияют на прогрессию. Они не просто купируют симптомы, а не дают болезни развиваться и разрушать организм.