Врач рассказал о причине, вызывающей рак легких у некурящих

Он уточнил, что рак легких — не единственное возможное последствие регулярного вдыхания сигаретного дыма.

Пассивное курение также повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака крови, сердечнососудистых заболеваний и многих других заболеваний.

Хайров уточнил, что опасно даже находиться в помещении, где недавно покурили, так как канцерогены, выделяемые вместе с сигаретным дымом, оседают на окружающих предметах.