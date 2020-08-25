Врач рассказал о причине, вызывающей рак легких у некурящих
Хирург Ренат Хайров рассказал, что пассивное курение — основной фактор риска рака легких у некурящих. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на его Instagram.
Он уточнил, что рак легких — не единственное возможное последствие регулярного вдыхания сигаретного дыма.
Пассивное курение также повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака крови, сердечнососудистых заболеваний и многих других заболеваний.
Хайров уточнил, что опасно даже находиться в помещении, где недавно покурили, так как канцерогены, выделяемые вместе с сигаретным дымом, оседают на окружающих предметах.