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    30 января 2021, 13:36

    Врач рассказал о последствиях резких изменений погоды для организма

    Нина Петлинова

    Сонливость и беспокойство могут появиться при резкой смене погоды. Об этом рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
    Врач рассказал о последствиях резких изменений погоды для организма

    За последние несколько месяцев в Москве не раз были резкие скачки температуры — от морозов до оттепелей и обратно.

    «Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды. Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса», — рассказал Тяжельников.

    Врач отметил, что такие скачки температур провоцируют у людей обострения различных хронических заболеваний. Сильнее всего изменения почувствуют гипотоники и гипертоники — люди с пониженным и повышенным артериальным давлением. Кроме того, резкие изменения погоды скажутся на людях с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания или опорно-двигательного аппарата.