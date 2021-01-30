Врач рассказал о последствиях резких изменений погоды для организма

За последние несколько месяцев в Москве не раз были резкие скачки температуры — от морозов до оттепелей и обратно.

«Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды. Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что такие скачки температур провоцируют у людей обострения различных хронических заболеваний. Сильнее всего изменения почувствуют гипотоники и гипертоники — люди с пониженным и повышенным артериальным давлением. Кроме того, резкие изменения погоды скажутся на людях с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания или опорно-двигательного аппарата.