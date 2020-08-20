Врач рассказал о последствиях пандемии

По его мнению, должна вырасти выявляемость различных заболеваний, в первую очередь онкологических. Также Прудков пояснил, что высокая выявляемость говорит о высокой заболеваемости.

«Бояться этого не надо», — заверил он.

Кроме того, специалист напомнил о необходимости доступной медицинской помощи в таких случаях.