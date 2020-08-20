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    20 августа 2020, 15:35

    Врач рассказал о последствиях пандемии

    Дарья Морозова

    Главный врач екатеринбургской клинической больницы № 40 Александр Прудков выразил мнение о том, какими будут последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на E1.RU.

    По его мнению, должна вырасти выявляемость различных заболеваний, в первую очередь онкологических. Также Прудков пояснил, что высокая выявляемость говорит о высокой заболеваемости.

    «Бояться этого не надо», — заверил он.

    Кроме того, специалист напомнил о необходимости доступной медицинской помощи в таких случаях.

    Новости SMI.FM