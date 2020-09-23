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    23 сентября 2020, 13:19

    Врач рассказал о последствиях ожирения и истощения у детей

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Кондрахин, член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог, в беседе с сайтом NEWS.ru рассказал, что истощение у детей, как и ожирение, может привести к проблемам со здоровьем.

    В 2018 году истощение у российских детей встречалось в 3,1% случаев. Ожирение же чуть чаще — 7,5%. Однако любое отклонение от нормального веса может серьезно навредить организму ребенка.

    В случае ослабления внутренних органов любая физнагрузка способна приводить к сердечной недостаточности, обращает внимание медицинский специалист. Однако в России процент детей, у которых есть избыток веса, является достаточно большим, уточнил Кондрахин. В связи с этим у детей может появиться сахарный диабет.

    При ожирении также страдают суставы и память, предупреждает терапевт.

    «Повышение уровня сахара в крови, кроме того, приводит к загущению крови, что оказывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также в крови начинают появляться кристаллики сахара, которые царапают все сосуды. По этой причине может развиваться ранний атеросклероз», — говорит Кондрахин.

    Под ударом также оказывается и печень, сказал он.

    Новости SMI.FM