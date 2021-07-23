Врач рассказал о последствиях ковида, которые наблюдаются у каждого четвертого

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что существуют последствия ковида, способные преследовать каждого четвертого переболевшего. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, переболевшие коронавирусом в домашних условиях получают «длинный ковидный хвост». Он способен растянутся на три месяца или даже больше. Проявляться он может по-разному: у кого-то наблюдается пониженная работоспособность, кто-то получает проблемы со здоровьем, а кто-то неврологические симптомы.

Последние способны атаковать человека длительное время. По словам эксперта, это самое страшное, заполучить проблемы с нервами на полгода или даже на год. Доктор отметила, что вакцинация может спасти от таких симптомов, в том числе защитить от тяжелого течения болезни.