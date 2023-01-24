24 января 2023, 17:14
Врач рассказал о последствиях кариеса для здоровья мужчин
Уролог Павел Королев: кариес может привести к воспалениям в мочеполовой системе
Кариес зубов может повлиять на развитие воспалительных процессов в мочеполовой системе мужчин. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог Павел Королев в беседе с Газетой.ru.
По словам специалиста, при запущенном кариесе в тканях зубов возникают различные гнойные процессы. Патогены через кровь могут попасть в мочеполовую систему и вызвать воспаление в предстательной железе.
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Как сообщил «Ридус», стоматологическое заболевание также может поспособствовать развитию стрептококковой инфекции, которая приведет к бактериальному простатиту.
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