Здоровье 24 января 2023, 17:14 Врач рассказал о последствиях кариеса для здоровья мужчин Уролог Павел Королев: кариес может привести к воспалениям в мочеполовой системе

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Кариес зубов может повлиять на развитие воспалительных процессов в мочеполовой системе мужчин. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог Павел Королев в беседе с Газетой.ru.

По словам специалиста, при запущенном кариесе в тканях зубов возникают различные гнойные процессы. Патогены через кровь могут попасть в мочеполовую систему и вызвать воспаление в предстательной железе.

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Как сообщил «Ридус», стоматологическое заболевание также может поспособствовать развитию стрептококковой инфекции, которая приведет к бактериальному простатиту.

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