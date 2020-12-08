Врач рассказал о пользе пеших прогулок

Специалист заверил, что от накопленного стресса поможет избавиться свежий воздух. Во время пеших прогулок организм насыщается кислородом, а клетки мозга расслабляются и успокаиваются.

Кроме того, прогулки пешком способствуют увеличению частоты сердечных сокращений, снижают артериальное давление и укрепляют сердце. ИА Nation News добавило, что они также помогают побороть депрессивное состояние.

«Лучше всего ходить пешком ежедневно не менее 30 минут. Для того, чтобы поддерживать свою активность каждый день, используйте шагомер. Сегодня он есть на каждом телефоне. Начинайте с 2000 шагов и каждую неделю увеличивайте свои показатели», — посоветовал Волков.