Здоровье 23 июня 2023, 01:57 Врач рассказал о пользе некоторых алкогольных напитков Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк в малых дозах могут быть полезны организму РИА «Новости»

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Семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова рассказала о некоторой пользе вина и коньяка для организма. Однако, предупредила специалист в беседе с «Газетой.ru», любой алкогольный напиток имеет негативное воздействие, последствия которого определяются качеством и дозой.

Наименее вредным напитком для здоровья является вино. Это, по сути, перебродивший виноградный сок. Вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие.

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«Например, проантоцианин убивает ряд опасных для организма бактерий, в том числе и тех, что разрушают зубную эмаль, тем самым препятствуют возникновению кариеса», — рассказала врач.

Также вино является антиоксидантом, благотворно влияет на систему кровообращения, сосуды. Напиток за счет ресвератрола в составе защищает от многих патологических заболеваний сердца. Вино благодаря органическим кислотам, улучшает процесс пищеварения, повышает аппетит, помогает усваивать и расщеплять белок.

Лучше всего остановить свой выбор на сухом или полусухом напитке. Его польза проявляется только при умеренном потреблении. В сутки рекомендуемая доза составляет 100-150 миллилитров (бокал) для мужчин и 50-75 миллилитров (полбокала) для женщин.

Другой полезный напиток — коньяк. По словам врача, он укрепляет иммунную систему, снимает спазмы, расширяет сосуды. Но только при условии приема предельной однократной дозы не более 50-80 миллилитров.

Чем меньше добавок в алкоголе, тем меньше он опасен для здоровья. Этого нельзя сказать о настойках. В их состав входят экстракты разнообразных трав, этиловый спирт и ароматические масла. Печени такой набор обработать очень сложно, а травы могу и не оказать лечебного эффекта, заключила Сумарокова.

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