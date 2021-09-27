Врач рассказал о пользе морской капусты для иммунитета

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко объяснила, в чем заключается польза морской капусты. В беседе с радиостанцией Sputnik она отметила, что большое количество йода, содержащегося в этом продукте, благотворно влияет на работу щитовидной железы и укрепляет иммунитет.

Добавлять морскую капусту можно в различные блюда, либо можно есть ее отдельно, сообщила «Политика сегодня».

«Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета», — рассказала диетолог.

Она добавила, что наибольшую пользу приносит именно ферментированная морская капуста. Ее можно есть в сушеном виде. Медик пояснила, что йод очень важен для работы щитовидной железы, которая также отвечает за настроение и работоспособность.

Ранее медик назвал продукт, который предотвращает риск инсульта и рака. Зеленый чай крайне благоприятно влияет на организм и может предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака.