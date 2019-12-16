Врач рассказал о пользе краткого голодания

Краткосрочное голодание длительностью не более 36 часов может быть полезно для организма. Но только людям, имеющим проблемы со здоровьем, нужно посоветоваться с врачом перед внедрением этой практики.

Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал RT, что при краткосрочном голодании организм начинает утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу. Еще одним источником энергии в таком случае становятся жирные кислоты, что ведет к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

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«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему», — отметил Сергеев.

По его словам, такой перезапущенный организм начинает активно бороться с инфекциями и вирусами. А люди, практикующие краткосрочное голодание, реже болеют.

Среди схем голодания Сергеев назвал самой щадящей «12/12»: последний прием пищи — в 19:00, завтрак — в 07:00. Чтобы нарастить мышечную массу, врач порекомендовал схему «16/8»: ужин — в 16:00, а завтрак — в 08:00.

Сергеев также рассказал, что внедрять голодание можно по выходным. В таком случае женщины в нерабочие дни могут ограничивать свой рацион 500 калориями, мужчины — 600.