Врач рассказал о пользе клубники и черешни

Что лучше — клубника или черешня? Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Ридусу», в чем польза этих ягод и кому следует употреблять их с осторожностью.

Врач отметила, что переедать ягод в любом случае не стоит. Однако в небольшом количестве они могут быть очень полезны для здоровья.

В клубнике содержатся антиоксиданты, которые укрепляют нервную систему и предотвращают преждевременное разрушение клеток. Она полезна для памяти и зрения. А эллаговая кислота, содержащаяся в клубнике, полезна для профилактики рака.

Черешня же, как и вишня, способствует укреплению сосудов.

«Все ягоды винного цвета, вот такие темно-красные, включая вишню и черешню, полезны для здоровья вен, потому что они содержат вещества, укрепляющие стенки сосудов», — пояснила Чернышова.

Также врач отметила: следует учитывать высокое содержание глюкозы в ягодах.

«Их нужно включать в рацион с осторожностью тем, кто следит за сахарным обменом, людям с сахарным диабетом, людям с метаболическим синдромом, с толерантностью к глюкозе. Им следует употреблять ягоды небольшими порциями — 100-200 граммов свежих ягод за один раз. И в любом случае даже для самых здоровых людей килограмм ягод за один присест — это очень много», — сказала специалист.